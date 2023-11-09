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        Elazığ'da "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konferansı düzenlendi

        Elazığ'da uyuşturucunun gençler üzerinde oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmek için "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:27
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        Elazığ'da "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konferansı düzenlendi
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        Elazığ'da uyuşturucunun gençler üzerinde oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmek için "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Elazığ Kent Konseyi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan emekli Jandarma Kıdemli Albay Dr. Burhanettin Şenli, küresel bir tehdit olan uyuşturucunun başta gençler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin programa katılan ailelere, okul idarecilerine ve öğretmenlere yönelik sunum yaptı.

        Şenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede ve dünyada bir beka meselesi haline gelen uyuşturucudan gençleri korumak adına ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

        Uyuşturucu kullanımının başlangıç noktasının sigara olduğunu, yüzde 85 merak ve arkadaş çevresiyle başladığına dikkati çeken Şenli, "En önemlisi ailelerin bu konuda eğitilmesi. Kadınlarımızın bu noktada eğitilmesine çok önem vermemiz lazım, mücadele oradan başlıyor." dedi.

        Elazığ Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri ise çağın hastalığı olan uyuşturucu tehlikesine karşı aileleri, okul idarecilerini ve öğretmenleri bilinçlendirmek adına önemli bir konferansa ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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