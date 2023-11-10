Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Sivrice ilçesinde törenle anıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yasin Ay, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu ve slayt gösterisi yapıldı.

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