Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Keban ilçesinde törenle anıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı çelenk sundu.

Saat 09.05'te Türk bayrağı yarıya indirildi, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törene, Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Kılıç, kurum müdürleri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Programda, günün anlamı ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı, türküler seslendirildi, "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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