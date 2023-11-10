Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu, Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Aziz Gül Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde 16 ekip ve 36 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.