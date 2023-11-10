Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 66 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 66 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 66 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 66 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada B.K'nin iş yerinde gümrük kaçağı tütün sattığı bilgisine ulaşıldı.

        Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 66 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Elazığ'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla Filistin'e yardım kampanyasına...
        Elazığ'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla Filistin'e yardım kampanyasına...
        Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı