Elazığ'da 66 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 66 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada B.K'nin iş yerinde gümrük kaçağı tütün sattığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 66 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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