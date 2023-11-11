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        Elazığ'da bir apartmana ait garajda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:50
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        Elazığ'da bir apartmana ait garajda çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangın söndürüldü.

        Nailbey Mahallesi Akın Sokağı'nda 5 katlı bir apartmanın garaj kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangının üst katlara sıçrama riskine karşı binadakiler tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken garajda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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