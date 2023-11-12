Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 152 şahıs ve 338 araç denetlendi.

Ayrıca denetimlerde, 71 umuma açık iş yeri, 38 metruk bina, 18 park ve bahçe alanı kontrol edildi.

Uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 2 kesici alet ile 2 kişinin üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 10 araç sahibine idari para cezası uygulandı.