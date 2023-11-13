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        Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

        Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Doğan Can Bölükbaşı, araçta rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:06
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        Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
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        Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Doğan Can Bölükbaşı, araçta rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Bölükbaşı yönetimindeki belediye otobüsüne binen yolcu, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Durumu fark eden Bölükbaşı, araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

        Bölükbaşı, rahatsızlanan yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        112 Acil Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye yatırılan kadın yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

        Yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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