Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Doğan Can Bölükbaşı, araçta rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Bölükbaşı yönetimindeki belediye otobüsüne binen yolcu, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden Bölükbaşı, araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

Bölükbaşı, rahatsızlanan yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

112 Acil Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye yatırılan kadın yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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