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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan stantta diyabetle ilgili bilgilendirme yapılıyor

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabete karşı farkındalık amacıyla stant kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:14
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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan stantta diyabetle ilgili bilgilendirme yapılıyor
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        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabete karşı farkındalık amacıyla stant kuruldu.

        14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastane lobisinde kurulan stantta, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

        İlgili sağlık ekibince ölçüm sonuçlarına göre ziyaretçiler bilgilendirilerek, diyabeti olan hastalar ilgili alanlara yönlendirildi.

        Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zühal Karaca Karagöz, kronik bir hastalık olan diyabetin dünya genelinde arttığını belirtti.

        Ülkede 11 milyonun üzerinde diyabetli olduğunu ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

        "Diyabet, pankreastaki beta hücrelerinin insülin salgısı üretiminin azalmasıyla ya da üretimin yeterli düzeyde olmasına rağmen organlarda yeterince fonksiyon görememesine bağlı olarak kan şekeri yüksekliğiyle seyreden bir hastalıktır. Kronik hastalık olduğu için ömür boyu devam eder. Bütün sistemleri ve organları etkilemektedir. Hareketsiz yaşam, katkı maddeleri, işlenmiş gıdalar gibi nedenlerle obezite sıklığının artmasına bağlı olarak diyabet sıklığı da artmıştır. Kronik bir hastalık olduğu için erken teşhis ve takiplerle önlenebilen bir hastalıktır. Diyabetten korkmayalım, erken tanı ve takip hastalıklarda önemli olduğundan yaşam kalitemizin bozulmaması için takip ve kontrollerimizi düzenli yapalım."

        Hastane başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya da standı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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