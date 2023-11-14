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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti

        Şırnak'ta bir apartmanın kazan dairesinde önceki gün çıkan yangında yaralanan 3 çocuktan biri Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:57
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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti
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        Şırnak'ta bir apartmanın kazan dairesinde önceki gün çıkan yangında yaralanan 3 çocuktan biri Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bir binanın kazan dairesinde 12 Kasım'da çıkan yangında yaralanan ve Şırnak'taki müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan Umutcan Mahmut Küden (15), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Küden'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

        Ambulans ile Şırnak'a getirilen Küden'in cenazesi, Yeşilyurt Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeşilyurt Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        2 çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Valiliğin sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda ilde meydana gelen ve kendilerini derinden üzen elim olayda yaralanarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Umutcan Mahmut Küden'in vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında 14 yaşındaki Hozan Talay hayatını kaybetmiş, 3 çocuk yaralanmıştı.

        Yaralanan çocuklar Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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