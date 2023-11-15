Elazığlı çiftçiler sulu tarımla ürün çeşitliliğini çoğalttı İSMAİL ŞEN - Elazığ'da iki yıl önce 70 bin 920 dekar alanın suyla buluşmasını sağlayan Kanatlı Barajı sayesinde sulu tarıma geçerek ürün çeşitliliğini artıran üreticiler daha fazla gelir elde etme imkanına kavuştu.

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da iki yıl önce 70 bin 920 dekar alanın suyla buluşmasını sağlayan Kanatlı Barajı sayesinde sulu tarıma geçerek ürün çeşitliliğini artıran üreticiler daha fazla gelir elde etme imkanına kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kanatlı Barajı ve Sulaması Projesi 2020'de hayata geçirildi.

Barajda depolanan su ile Kovancılar ilçesi Demirci Ovası ile Karakoçan ilçesi Kuşcu ovalarında bulunan 19 köyde parçalı ve dağınık halde bulunan 70 bin 920 dekar tarım arazisi yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarıyla modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenerek suya kavuşturuldu.

2020'de su tutmaya başlayan ve bir yıl sonra deneme amaçlı sulamaya açılan Kanatlı Barajı ile ilk etapta 30 bin dekar alana pancar, 20 bin dekara da mısır, kavun, karpuz, domates, biber gibi ürünler yetiştiren çiftçiler hem verim hem de gelir artışı yaşıyor.

Suyla buluşan tarım arazilerinde ürün artışı ile yaklaşık 8 bin kişiye de istihdam sağlandı.

- "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ekim ve sulama işlerini gerçekleştirecek"

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, AA muhabirine, bugüne kadar tamamlanan sulama projeleri ile Elazığ'da 250 bin dekar tarım arazisinin suya kavuştuğunu söyledi.

Kentte 440 bin dekarlık tarım arazisinin suya kavuşması için ön inceleme, planlama ve proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şamcı, şunları kaydetti:

"Devam eden projelerimizin tamamlanmasına müteakip Elazığ'da 700 bin dekar tarım arazisinde sulamayla ilgili işletme çalışmalarını sürdüreceğiz. 2020'de Demirci ve Kuşçu ovalarındaki 70 bin 920 dekarlık alanın sulamasına başlamış olduk. İlk aşamada 3 yıl sulama tesisinin işletme ve deneme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirme esnasında vatandaşlarımız tarafından yine arazide ekim ve dikim işlemleri gerçekleştirilmiş olup, bu yıl yaklaşık 50 bin dekarlık alanda ekim ve sulama işleri gerçekleştirildi. 2023'te sulamamızın testlerini bitirerek şu an işletmeye aldık. Bunun işletmesini 2 yıl yüklenici firma vasıtasıyla yapacağız. 2024'te sulamaya başlamadan önce vatandaşlarımızdan beyanlarını alacağız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ekim ve sulama işlerini gerçekleştirecek. Yapılan bu çalışmayla Elazığ ve Türkiye ekonomisine, vatandaşlarımıza büyük katkı sağlanacak."

- "Üretici yağmur yağdı, yağmadı derdine düşmeyecek"

Şamcı, bu yıl 30 bin dekarı pancar olmak üzere 50 bin dekar alanda çeşitli mahsuller ekildiğini ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Kanatlı Barajı ile suya kavuşan Demirci ve Kuşçu ovalarında vatandaşların geleceğe güvenle ve umutla bakarak, sulu tarım arazilerinde ekim yapacağını, hasat gerçekleştireceğini dile getiren Şamcı, ürün çeşitliliğinin de artacağını ifade etti.

Şamcı, "Kuru tarımda üretici yağmurun yağma durumuna göre verim alabiliyordu. Sulu tarımla üründe verim artışı da sağlanacak. Üretici yağmur yağdı, yağmadı derdine düşmeyecek. Çünkü barajımızda yeterli miktarda su olacağından üreticilerimiz, kaygısız bir şekilde ekim ve hasatlarını gerçekleştirecek." dedi.

- "Katma değeri yüksek ürünler ekmeye başladık"

Kuşçu Ovasında tarımsal üretim yapan Cengiz Yıldırım, bu yıl deneme amaçlı 300 dönüm araziye pancar ve bir miktar araziye de mısır ve karpuz ektiğini belirtti.

"Devletimizin yaptığı bu barajın sağladığı sulu tarım imkanıyla pancar, mısır, yonca, kavun, karpuz gibi katma değeri yüksek ürünleri ekmeye başladık. Bu istihdama da büyük katkı sağladı. Şu an pancar hasadı yaptık, Elazığ Şeker Fabrikası ile sözleşmemiz var. Mısır hasadı yaptık, SÜTAŞ ile sözleşmemiz vardı, teslim ettik. Allah devletimize zeval vermesin. Ülkemizin değerleri olan çeşitli tarım ürünlerini sulu tarımla ekme imkanı sağlayan devletimize müteşekkiriz." ifadelerini kullanan Yıldırım, daha verimli sulama için yetkililerden tarlalarda sulama hidrantı sayısını da artırmalarını beklediklerini söyledi.

Üretici Mustafa Aşkar da Kanatlı Barajı'nın bölge için büyük bir nimet olduğunu dile getirerek, önceden bölgede sadece arpa ve buğday ekimi yapıldığını, barajın kente kazandırılmasından sonra ürün çeşitliliğinin arttığını belirtti.

Aşkar, şöyle dedi:

"Mısır, kavun, karpuz, pancar gibi mahsulümüz çoğaldı. Allah devletimizden razı olsun. Bu sulama imkanını bize sunması çok büyük avantaj sağladı."