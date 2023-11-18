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        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:02
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        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 314 kişi ve 414 araç denetlendi.

        Ayrıca denetimlerde, 103 umuma açık iş yeri, 29 metruk bina, 16 park ve bahçe alanı kontrol edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

        Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, 28 fişek, pompalı tüfek, 183 gram esrar, 43 gram metamfetamin ve 2 sentetik ecza ele geçirildi, 137 araca idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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