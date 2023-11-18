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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:00
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

        Bakan Yardımcısı Gümen ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile görüştü. Gümen, burada yaptığı konuşmada, kente yapımı süren Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda incelemelerde bulunmak amacıyla geldiğini söyledi.

        Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun ilkini Erzurum'da açtıklarının, ikincisinin Elazığ'da yapımının sürdüğünü kaydeden Gümen, şu an çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        "Esas geliş amacımız bu noktanın ilerleyişini takip etmek ve Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nu hızlı şekilde Elazığ'a kazandırmak. Önümüzdeki ay içerisinde açılışını hep beraber yapacağız." ifadelerini kullanan Gümen, bu istasyonların sayısını artırarak hayvan hastalıklarının önüne geçmek istediklerini belirtti.

        Ziyarette, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz da yer aldı.

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