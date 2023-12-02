Elazığ'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında T.K'nin Elazığ-Bingöl kara yolundan kente, kaçak makaron getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kullandığı araç kent merkezine giremeden Gülüşkür Karakolu jandarma uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 320 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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