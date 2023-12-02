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        Elazığ'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:04
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        Elazığ'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında T.K'nin Elazığ-Bingöl kara yolundan kente, kaçak makaron getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kullandığı araç kent merkezine giremeden Gülüşkür Karakolu jandarma uygulama noktasında durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 320 bin bandrolsüz makaron bulundu.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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