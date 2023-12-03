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        Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:05
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        Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarında sona gelindi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan, kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip kayak merkezinde yeni sezon için yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

        "Doğu'nun saklı denizi" olarak adlandırılan Hazar Gölü manzarasıyla da ilgi gören merkez, yeni sezonda kayakseverlere hizmet vermek için gün sayıyor.

        En iyi hizmeti sunabilmek için mevcut imkanların bu yıl daha da geliştirildiği merkezde, ziyaretçiler telesiyej, kar motoru, snowboard, kafeterya ve yemek imkanlarından faydalanabilecek.

        Kovid-19 salgını ve ardından yaşanan depremlerden dolayı son 3 yılda yeterli hizmeti veremeyen merkezde, bu sezon yürütülen çalışmalarla ziyaretçi sayısının 200 bini bulması bekleniyor.

        Mevsimin ilk karının yağdığı merkezde, yeterli karın yağmasının ardından sezon açılışı yapılacak.

        Ayrıca, 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı doğal güzelliğiyle paraşüt tutkunlarına da ev sahipliği yapacak.

        - "Hazar Gölü ve doğal güzelliklerle vatandaşımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz"

        Hazarbaba Kayak Merkezi işletmecisi İbrahim Kavaklı, AA muhabirine, tesiste bakım ve onarım çalışması yürüttüklerini ve çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

        Yeni sezonla birlikte Elazığ ve bölge illere en iyi şekilde hizmet vereceklerini ifade eden Kavaklı, "Bölgedeki Hazar Gölü ve doğal güzelliklerle vatandaşımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. İnsanımıza var olan tabiatı en iyi şekilde sunmayı ve onlara bu güzellikleri yaşatmayı planlıyoruz. Merkezde, 4 kayak pisti mevcut, bunların 2'si profesyonel, diğer ikisinden biri macera amaçlı, biri de 5 yaş ve üstü çocuklar için." diye konuştu.

        - "Göl manzaralı bir alanda kayak yapılacak"

        Kavaklı, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Tunceli, Malatya gibi çevre illere hitap ettiklerini belirterek, vatandaşların merkezde güzel zaman geçirmelerini sağlamak için çalışma yaptıklarını aktardı.

        Bu yıl kışın erken başlamasını öngörerek 200 bin ziyaretçi beklediklerini dile getiren Kavaklı, bütün misafirleri ağırlayabilecek durumda olduklarını kaydetti.

        Kavaklı, aralık ayı içinde yeterli kar yağışı beklediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

        "Kar pistlerimizin altyapılarının bakımı yaptık. Kafeteryalar ve diğer alanlar kullanıma hazır. Piknik alanı ve çocukların eğlenebileceği alanlar var. Vatandaşlarımız gelip vaktini en iyi şekilde geçirebilecek. Bütün alanların hazırlıkları tamamlandı. Göl manzaralı bir alanda kayak yapılacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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