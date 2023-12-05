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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:28
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik 4 Aralık'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan 15 yıl, 13 yıl 3 ay ve 10 yıl, "uyuşturucu madde kullanmak, kabul etmek, bulundurmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi yakalandı.

        4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Ayrıca devam eden çalışmalarda Ulukent Mahallesi Hüseynik mevkisinde meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama olayının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 fişek ile yakalandı.

        Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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