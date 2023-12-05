Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik 4 Aralık'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan 15 yıl, 13 yıl 3 ay ve 10 yıl, "uyuşturucu madde kullanmak, kabul etmek, bulundurmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi yakalandı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda Ulukent Mahallesi Hüseynik mevkisinde meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama olayının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 fişek ile yakalandı.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.