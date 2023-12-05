Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Malatya Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kafe zincirinin Elazığ şubesine zarar veren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin güvenlik kamerası incelemelerinde, olayla ilgili 2 şüpheli tespit edildi.

Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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