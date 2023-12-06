Elazığ'ın Baskil ilçesi sis bulutuyla kaplandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde sis bulutu görüntülendi.

İlçede 4 gündür etkili olan sis, ilçe merkezinde ve köy yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.

İlçenin üzerini örten sis bulutu yüksek kesimlerinde güzel manzaralar oluşturdu.

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