Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'ın Baskil ilçesi sis bulutuyla kaplandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde sis bulutu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'ın Baskil ilçesi sis bulutuyla kaplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde sis bulutu görüntülendi.

        İlçede 4 gündür etkili olan sis, ilçe merkezinde ve köy yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        İlçenin üzerini örten sis bulutu yüksek kesimlerinde güzel manzaralar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı
        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu
        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ sis bulutuyla kaplandı
        Elazığ sis bulutuyla kaplandı