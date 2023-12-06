Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 5 parça halinde 1 kilo 458 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.