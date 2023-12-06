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        GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:50
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 5 parça halinde 1 kilo 458 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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