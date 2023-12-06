GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 5 parça halinde 1 kilo 458 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.