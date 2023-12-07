Elazığ'da 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında Elazığ'a kaçak ürün getirileceği bilgisini alan ekipler, tespit edilen aracı takibe aldı.

Araçtaki aramada, 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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