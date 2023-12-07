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        Elazığ'da 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:53
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        Elazığ'da 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamında Elazığ'a kaçak ürün getirileceği bilgisini alan ekipler, tespit edilen aracı takibe aldı.

        Araçtaki aramada, 27 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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