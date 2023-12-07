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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:56
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yaptı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram 156 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli ile 16,8 gram kokain ile yakalanan 2 şüpheli ve aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan, ekiplerce yakalanan kimliği belirsiz yabancı uyruklu 1 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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