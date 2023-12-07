Elazığ'da kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ'da bir kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, polis kontrol noktasında durdurulan bir kamyonda, narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.

Aramada, kamyonun kasasındaki çuvallara gizlenmiş 45 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak suçundan" gözaltına alındı.

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