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        Elazığ'da kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi

        Elazığ'da bir kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:39
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        Elazığ'da kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi
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        Elazığ'da bir kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, polis kontrol noktasında durdurulan bir kamyonda, narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.

        Aramada, kamyonun kasasındaki çuvallara gizlenmiş 45 kilogram esrar ele geçirildi.

        Araçtaki 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak suçundan" gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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