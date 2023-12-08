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        Doğu'da bozkıra dikilen milyonlarca fidan "geleceğe nefes" olacak

        İSMAİL ŞEN/SUAT ÖZTÜRK - Cumhuriyetin 100. yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla Doğu Anadolu Bölgesindeki 8 ilde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla 6 bin 870 hektar bozkır arazi bu yıl 8 milyon 150 bin fidanla buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:35
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        Doğu'da bozkıra dikilen milyonlarca fidan "geleceğe nefes" olacak
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        İSMAİL ŞEN/SUAT ÖZTÜRK - Cumhuriyetin 100. yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla Doğu Anadolu Bölgesindeki 8 ilde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla 6 bin 870 hektar bozkır arazi bu yıl 8 milyon 150 bin fidanla buluşturuluyor.

        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında sorumluluk alanında bulunan Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Van, Hakkari ve Muş'ta ağaçlandırma çalışması başlattı.

        Bu kapsamda kurum bünyesindeki fidanlık şefliklerinde bu yıl başta sedir, meşe, ardıç, karaçam, dişbudak, mahlep, aylantus, badem ve ceviz olmak üzere 86 çeşit fidan üretildi.

        Fidanların 8 milyon 150 bini 8 ilde toprağın işlendiği 6 bin 870 hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahasında toprakla buluşturuluyor.

        - Fidan dikiminin yüzde 80'i tamamlandı

        Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, AA muhabirine, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu dünyanın çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, bu nedenle ülkelerin bir takım tedbirler aldığını belirtti.

        Türkiye'de bu tehlikeye karşı farkındalık oluşturmak ve daha yeşil bir çevre için Cumhurbaşkanı tarafından 11 Kasım'ın "Mili Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini anımsatan Çetiner, bu doğrultuda başlattıkları fidan dikimi çalışmalarını yüksek rakımlı illerde tamamladıklarını söyledi.

        Çetiner, şu an Elazığ ve Malatya'da fidan dikiminin devam ettiğini dile getirerek, "Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü olarak en fazla fidan üreten bölge müdürlüğüyüz. Bu fidanların 5 milyonu Elazığ, 5 milyonu Malatya, 1,5 milyonu Tunceli ve 1,5 milyonu Bingöl orman fidanlık şefliklerinde olmak üzere toplam 13 milyon fidan üretmiş durumdayız. Ürettiğimiz fidanları Elazığ'da 3 milyon, Malatya'da 2 milyon, Bingöl'de 600 bin, Bitlis'te 750 bin, Hakkari'de 50 bin, Muş'ta 750 bin, Tunceli'de 500 bin, Van'da yine 500 bin olmak üzere toplam 8 milyon 150 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz." dedi.

        8 ildeki ekiplerin özverili çalışmaları sonucu bu yıl fidan dikimi yapılacak arazide erozyon kontrol çalışması da gerçekleştirildiğini ifade eden Çetiner, Bakanlığın desteğiyle tüm gayretlerinin gelecek nesillere daha yeşil ve nefes alınabilir bir Türkiye bırakmak olduğunu aktardı.

        Çetiner, "Fidan dikiminin artık son aşamasındayız. Fidanlarımızın yüzde 80'ini toprakla buluşturmuşuz. Yıl sonu gelmeden yüzde 100 olacak şekilde programımız bitmiş olacak. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil bir bölge bırakmak." diye konuştu.

        - "Diktiğimiz fidanlar ülkemizin yeşile doyması için ciddi çalışmalar"

        Çetiner, Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma programlarını uyguladıklarını anlatarak, bölgenin barajlar konusunda zengin olduğunu, üst havzalarda yaptıkları çalışmaların barajlara da katkı sağladığını kaydetti.

        Toprak kaymasını, toprağın derelerden, çaylardan barajlara ve göllere akmasını önlemek için kutsal bir görev ifa ettiklerini belirten Çetiner, ürettikleri fidanların kalan kısmını ise kamu kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kullandıklarını, diğer komşu bölge müdürlüklerine de fidan gönderdiklerini söyledi.

        Çetiner, şöyle dedi:

        "Diktiğimiz fidanlar, ülkemizin ve özellikle bölgemizin yeşile doyması anlamında çok ciddi çalışmalar. Daha yeşil bir Türkiye için işçisinden teknik elemanına kadar kutsal bir çalışma yapıyoruz, gayret gösteriyoruz. Diktiğimiz bu fidanlar geleceğimize, cumhuriyetimize ve dünyamıza nefes olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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