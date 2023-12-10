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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:58
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 3'ü kadın 7 şüpheliyi yakaladı.

        Yapılan aramalarda 1 kilo 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler ile 2 bin 900 avro ve 1025 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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