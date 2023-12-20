Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı

        Elazığ'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da "Cumhuriyet’in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Ömer Toraman, Elazığ'ın sivil toplum teşkilatlanması açısından Türkiye'de önde gelen illerinden biri olduğunu belirtti.

        Bu kuruluşların toplum hayatına katkısı olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

        "Bizim medeniyetimiz, yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkaran bir medeniyet. Özellikle vakıf geleneği, İslam medeniyetinin en önemli temel taşlarından biri olmuştur. Bu vakıf geleneğini en üst seviyelere çıkarmış bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti milletiyle beraber dünya genelinde en fazla yardım yapan bir ülkedir. Bunu milli gelirle oranladığınızda Türkiye'nin yapmış olduğu katkının ne kadar anlamlı ne kadar büyük olduğunu daha iyi fark etmiş olacağız."

        Sivil toplum kuruluş alanlarının gönüllülük temeli üzerine kurulu olduğunu aktaran Toraman, "Bu önemli, çünkü burada bir maddi menfaat, beklenti yok. Biz büyük bir milletiz, büyük bir topluluğuz. Farklılıklarımız var, farklı düşüncelerimiz var, farklı ihtiyaçlarımız var. Gayelerimiz farklı bütün bunları gerçekleştirebilmek için de vakıf, dernek, sendika olarak bir araya gelip bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Bu gayelerin gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin de zor zamanlarda insanların yardımına koşan devletin ve ilgili kurumlarının yanında elini taşın altına koyan arama kurtarma derneklerinden, insani yardım derneklerine, Kızılay'dan eğitim ve sağlık derneklerine kadar sivil toplum kuruluşlarının katkılarının unutulmasının mümkün olmadığını söyledi.

        Çalıştaya, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli t...
        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli t...
        Keban'da Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi
        Keban'da Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi
        Elazığ'da ay sonuna kadar 1374 deprem konutu tamamlanacak
        Elazığ'da ay sonuna kadar 1374 deprem konutu tamamlanacak
        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Tutkunu oldukları otomobiller için evlerinin terasını garaja dönüştürdüler
        Tutkunu oldukları otomobiller için evlerinin terasını garaja dönüştürdüler