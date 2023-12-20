Elazığ'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı

Elazığ'da "Cumhuriyet’in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Ömer Toraman, Elazığ'ın sivil toplum teşkilatlanması açısından Türkiye'de önde gelen illerinden biri olduğunu belirtti.

Bu kuruluşların toplum hayatına katkısı olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"Bizim medeniyetimiz, yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkaran bir medeniyet. Özellikle vakıf geleneği, İslam medeniyetinin en önemli temel taşlarından biri olmuştur. Bu vakıf geleneğini en üst seviyelere çıkarmış bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti milletiyle beraber dünya genelinde en fazla yardım yapan bir ülkedir. Bunu milli gelirle oranladığınızda Türkiye'nin yapmış olduğu katkının ne kadar anlamlı ne kadar büyük olduğunu daha iyi fark etmiş olacağız."

Sivil toplum kuruluş alanlarının gönüllülük temeli üzerine kurulu olduğunu aktaran Toraman, "Bu önemli, çünkü burada bir maddi menfaat, beklenti yok. Biz büyük bir milletiz, büyük bir topluluğuz. Farklılıklarımız var, farklı düşüncelerimiz var, farklı ihtiyaçlarımız var. Gayelerimiz farklı bütün bunları gerçekleştirebilmek için de vakıf, dernek, sendika olarak bir araya gelip bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Bu gayelerin gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin de zor zamanlarda insanların yardımına koşan devletin ve ilgili kurumlarının yanında elini taşın altına koyan arama kurtarma derneklerinden, insani yardım derneklerine, Kızılay'dan eğitim ve sağlık derneklerine kadar sivil toplum kuruluşlarının katkılarının unutulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Çalıştaya, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.