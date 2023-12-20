Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ay sonuna kadar 1374 deprem konutu tamamlanacak

        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutundan 1374'ü ay sonunda tamamlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ay sonuna kadar 1374 deprem konutu tamamlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutundan 1374'ü ay sonunda tamamlanacak.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

        İlde yapımı süren 2 bin 936 konuttan kaba işlemleri tamamlanan 1374'ünün dış cephe işlemleri yapıldı. Konutların, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Tamamlanma aşamasındaki 1374 konut, ay sonunda teslime hazır hale gelecek.

        - "Vatandaşlarımızı bir an önce güvenilir, huzurlu ev ortamlarına kavuşturacağız"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, AA muhabirine, Elazığ'da depremin etkilerini ortadan kaldırmak, izlerini silmek ve vatandaşları yeni konutlarına kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

        Deprem konutlarının yapımının hızla ilerlediğini ifade eden Önalan, "Gerek yerinde dönüşüm projesi gerekse rezerv alanda yaptığımız konutlarla vatandaşlarımızı bir an önce güvenilir, huzurlu ev ortamlarına kavuşturacağız." dedi.

        Konutları lokasyon olarak şehrin en iyi yerlerine yaptıklarını anlatan Önalan, "Konutlar, 3+1 şeklinde güvenli tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları gibi alanlarıyla halkımızın rahat edebileceği site özelliğine sahip yerler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konutların 1887'sinin il merkezinde inşa edildiğini belirten Önalan, bu konutlardan 1374'ünü ay sonuna kadar tamamlayarak AFAD'a teslim edeceklerini belirtti.

        Merkezde yapılan 1887 konutun fiziki gerçekleşme oranının yüzde 75 civarında olduğunu dile getiren Önalan, "Bunlardan 1374'ünde yüzde 99'lardayız, inşallah bunları ay sonuna kadar teslim edeceğiz. İlçelerde ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65 civarında. Bunları da kısa sürede tamamlayarak teslim etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Tutkunu oldukları otomobiller için evlerinin terasını garaja dönüştürdüler
        Tutkunu oldukları otomobiller için evlerinin terasını garaja dönüştürdüler
        Elazığlı girişimcinin ürettiği lavanta fideleri 7 ülkede bahçeleri süslüyor
        Elazığlı girişimcinin ürettiği lavanta fideleri 7 ülkede bahçeleri süslüyor
        Elazığ'da iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 14 şüpheli yakal...
        Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 14 şüpheli yakal...