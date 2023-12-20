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        Keban'da Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi

        Keban ilçesinde Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:20
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        Keban'da Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi
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        Keban ilçesinde Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı düzenlendi.

        Keban Kaymakamlığı katkılarıyla Spor Salonunda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, semazen gösterisi yapıldı.

        İlçe Müftüsü Murtaza Meşe'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından ilahi ve ney dinletisi gerçekleştirildi.

        Programa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, İlçe Hakimi Rukiye Ünver, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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