Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu şüpheliler K.T, R.A. ve A.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.