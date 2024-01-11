Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu şüpheliler K.T, R.A. ve A.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Yunan adalarına kapıda vize ne zaman?
        Yunan adalarına kapıda vize ne zaman?
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da DSİ'nin kurduğu GES ile çiftçinin sulama için elektrik maliyeti a...
        Elazığ'da DSİ'nin kurduğu GES ile çiftçinin sulama için elektrik maliyeti a...
        Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'na coşkulu karşılama
        Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'na coşkulu karşılama
        Elazığ'da öğretmenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Elazığ'da öğretmenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı