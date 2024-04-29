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        Elazığ'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:08
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        Elazığ'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 44 AB 206 plakalı hafif ticari araç, Malatya Caddesi'nde M.Y'nin kullandığı 23 LT 634 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yön tabelasına çarparak durabildi.

        Kazada, sürücü M.B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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