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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:30
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Tespit edilen 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 706,58 gram toz esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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