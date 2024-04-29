Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Tespit edilen 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 706,58 gram toz esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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