Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 87,99 gram metamfetamin, 13,76 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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