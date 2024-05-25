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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:57
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 21-24 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 87,99 gram metamfetamin, 13,76 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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