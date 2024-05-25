TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı
TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor'un 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselmesini taraftarlar coşkuyla kutladı.
TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor'un 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselmesini taraftarlar coşkuyla kutladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda maçı takip eden Elazığlılar, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluk sevinci yaşadı.
Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı.
Taraftarlardan Ahmet Soran, Çimentaş Elazığspor'un şampiyon olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Maçı evde takip ettim. Kutlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
11 yaşındaki Hüseyin İnal da takımın şampiyon olmasının sevincini yaşadıklarını aktardı.
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