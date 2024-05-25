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        TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı

        TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor'un 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselmesini taraftarlar coşkuyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:44 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:44
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        TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı
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        TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor'un 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselmesini taraftarlar coşkuyla kutladı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda maçı takip eden Elazığlılar, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

        Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı.

        Taraftarlardan Ahmet Soran, Çimentaş Elazığspor'un şampiyon olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Maçı evde takip ettim. Kutlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        11 yaşındaki Hüseyin İnal da takımın şampiyon olmasının sevincini yaşadıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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