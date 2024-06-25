Elazığ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Olay yerinden kaçan Bulut ise Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde Fırat Bulut (26) ve kız arkadaşı Selen Akpolat (26) arasında tartışma yaşandı.

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