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        Elazığ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

        Elazığ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi, 7 katlı binadan atlayarak intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:37
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        Elazığ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
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        Elazığ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi, 7 katlı binadan atlayarak intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde Fırat Bulut (26) ve kız arkadaşı Selen Akpolat (26) arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, silahla Akpolat'ı vurarak olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Akpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akpolat'ın cenazesi, otopsi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay yerinden kaçan Bulut ise Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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