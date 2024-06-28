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        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:36
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        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
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        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 14 dilenci yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

        Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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