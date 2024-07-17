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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:59
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, görevine başladı
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        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, göreve başladı.

        Hatipoğlu, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

        Tören mangasını selamlayan Hatipoğlu, tebrikleri kabul etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'da büyük bir heyecan ve onurla görevine başladığını söyledi.

        Daha önce Elazığ'a hizmet sunan, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalarda emeği geçen bütün valilere teşekkür eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Görevimiz boyunca devletimizin verdiği yetkiler ışığında büyük bir çalışma aşkı ve azimle sizlere en iyi hizmeti verebilme gayreti içerisinde olacağız. Can ve mal kayıpları yaşanan 24 Ocak 2020'deki Elazığ ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası ilimizin yapı stoku büyük zarar görmüştür. Bu kapsamda devletimizin büyük gayret ve çabasıyla hak sahibi vatandaşlarımıza konutların büyük bir kısmı teslim edilerek depremzede vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşmuştur. Kalan hak sahibi vatandaşlarımızın da bir an önce konutlarına kavuşması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu genel ilkeler çerçevesinde görev ve sorumluluklarımızı, hukuka bağlılık, insan haklarına saygılı olmak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi temel ilkeler çerçevesinde toplumun bütün kesimlerini kucaklayan adil bir yönetim anlayışıyla yerine getireceğiz. Kamu hizmetlerini yürütürken vatandaşlarımızın huzur, refah ve mutluluğunu sağlamak amacıyla kamu ve özel tüm paydaşlarımızla birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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