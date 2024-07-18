Eti Krom AŞ'den maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama:

Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şirketleri bünyesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eyleminin sona erdiğini, maden bölgesinde yeniden çalışmaların başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 1936 yılında bir devlet iştiraki olarak kurulan ve 2004 yılında Yıldırım Şirketler Grubu'na katılan Eti Krom AŞ'nin maden ocaklarının, uzun bir süre taşeron şirketler tarafından işletildikten sonra 2020 yılında yine Yıldırım Şirketler Grubu tarafından yapılan yatırımlarla üretilen cevherin yüzde 80'inin şirketin kendi personel ve ekipmanları ile işletilir hale geldiği belirtildi.

"Türkiye'de ilk mekanize yer altı krom madenciliğini uygulayan şirket olan Eti Krom, tam mekanize madencilik ile en üst düzeyde çalışma koşullarına ve iş sağlığı güvenliği standartlarına ulaşmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, 1460 çalışanıyla hizmet veren şirketin maden ocaklarında çalışan yaklaşık 480 personelin diğer Eti Krom çalışanları gibi bugüne kadar düzenli olarak maaş ve izin hakları dahil olmak üzere tüm resmi haklarını zamanında aldığı vurgulandı. Açıklamada, son 2 yıl özelinde personele yılda 2 kez açıklanan resmi enflasyon oranının üzerinde maaş zammı yapıldığına işaret edilerek, bu yılın nisan ayı itibarıyla da ücret iyileştirme çalışmalarının başlatıldığı bilgisi verildi.

Sürecin başından itibaren herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalışanlarla birebir iletişim halinde olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "10 Temmuz'da çalışanlarımıza ek haklarıyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 16 Temmuz'da yapılan son düzenlemeyle süreç sonlandırılarak, 17 Temmuz 2024 tarihinde maden bölgesinde tekrar çalışmalara başlanmıştır. Bu süreç içinde kamuoyunda çıkan haberler yakından takip edilmiş, gerekli tekzipler şirketimiz tarafından yayımlanmıştır. Yıldırım Şirketler Grubu'nun global tecrübesi ve getirdiği teknoloji transferi sayesinde uluslararası standartlarda ve kalitede ferrokrom üretir hale gelen Eti Krom, bugün dünya krom sektöründe söz sahibidir. 4 kıtaya ferrokrom ihracatı gerçekleştirerek ülkemizin ekonomisine önemli bir katma değer sağlamaktadır. Bu haklı gururu taşıyan şirketimiz, 2023 yılında metalik cevherler ihracatında ülkemizde 4'üncü, maden ihracatında ise 2'nci sırada yer almıştır. Yıldırım Şirketler Grubu olarak, iştirakimiz Eti Krom'da son 20 yıldır olduğu gibi çalışanlarımızla çalışıp üretmekten ve ülkemizin ekonomisine değer katmaktan son derece mutluluk ve gurur duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz."