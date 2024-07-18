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        Eti Krom AŞ'den maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama:

        Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şirketleri bünyesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eyleminin sona erdiğini, maden bölgesinde yeniden çalışmaların başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:43
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        Eti Krom AŞ'den maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama:
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        Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şirketleri bünyesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eyleminin sona erdiğini, maden bölgesinde yeniden çalışmaların başladığını duyurdu.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 1936 yılında bir devlet iştiraki olarak kurulan ve 2004 yılında Yıldırım Şirketler Grubu'na katılan Eti Krom AŞ'nin maden ocaklarının, uzun bir süre taşeron şirketler tarafından işletildikten sonra 2020 yılında yine Yıldırım Şirketler Grubu tarafından yapılan yatırımlarla üretilen cevherin yüzde 80'inin şirketin kendi personel ve ekipmanları ile işletilir hale geldiği belirtildi.

        "Türkiye'de ilk mekanize yer altı krom madenciliğini uygulayan şirket olan Eti Krom, tam mekanize madencilik ile en üst düzeyde çalışma koşullarına ve iş sağlığı güvenliği standartlarına ulaşmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, 1460 çalışanıyla hizmet veren şirketin maden ocaklarında çalışan yaklaşık 480 personelin diğer Eti Krom çalışanları gibi bugüne kadar düzenli olarak maaş ve izin hakları dahil olmak üzere tüm resmi haklarını zamanında aldığı vurgulandı.

        Açıklamada, son 2 yıl özelinde personele yılda 2 kez açıklanan resmi enflasyon oranının üzerinde maaş zammı yapıldığına işaret edilerek, bu yılın nisan ayı itibarıyla da ücret iyileştirme çalışmalarının başlatıldığı bilgisi verildi.

        Sürecin başından itibaren herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalışanlarla birebir iletişim halinde olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "10 Temmuz'da çalışanlarımıza ek haklarıyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 16 Temmuz'da yapılan son düzenlemeyle süreç sonlandırılarak, 17 Temmuz 2024 tarihinde maden bölgesinde tekrar çalışmalara başlanmıştır. Bu süreç içinde kamuoyunda çıkan haberler yakından takip edilmiş, gerekli tekzipler şirketimiz tarafından yayımlanmıştır. Yıldırım Şirketler Grubu'nun global tecrübesi ve getirdiği teknoloji transferi sayesinde uluslararası standartlarda ve kalitede ferrokrom üretir hale gelen Eti Krom, bugün dünya krom sektöründe söz sahibidir. 4 kıtaya ferrokrom ihracatı gerçekleştirerek ülkemizin ekonomisine önemli bir katma değer sağlamaktadır. Bu haklı gururu taşıyan şirketimiz, 2023 yılında metalik cevherler ihracatında ülkemizde 4'üncü, maden ihracatında ise 2'nci sırada yer almıştır. Yıldırım Şirketler Grubu olarak, iştirakimiz Eti Krom'da son 20 yıldır olduğu gibi çalışanlarımızla çalışıp üretmekten ve ülkemizin ekonomisine değer katmaktan son derece mutluluk ve gurur duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

        - Maden işletmesinde çalışan işçiler de açıklama yaptı

        Maden işletmesinde çalışan işçiler adına açıklama yapan Hamit Erberk de Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile yaptıkları toplantının detaylarını anlattı.

        Erberk, Eti Krom bünyesinde el ele görev yapmayı sürdüreceklerini dile getirerek şöyle dedi:

        "Dünyada 56 ülkede faaliyet gösteren hiçbir zaman ilke ve prensiplerinden ödün vermeyen uzlaşmacı olup işçilerini önemseyen bu politikası sayesinde dünya üzerinde benzeri görülmemiş başarıları elde eden ve etmeye devam eden her geçen gün gelişmekte olan Yıldırım Holding her zaman olduğu gibi şimdi de çözüm odaklı olmuştur. Yapmış olduğumuz toplantı sonunda taban maaşına yüzde 15 zam ve yılda belirli aralıklarla verilmek üzere 3 maaş ikramiye tüm mavi yaka çalışanlara uygulanmak üzere alınan başlıca kararlardır. Sonuç olarak uzlaşma sağlanmış olup bu uzlaşmanın sağlanmasına vesile olan patronumuz Sayın Yüksel Yıldırım ve Sayın Ali Rıza Yıldırım'a, tüm Eti Krom ailesine süreç boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm genel ve yerel yönetimlere şahsım ve tüm Eti Krom ailesi adına teşekkürlerimi sunarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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