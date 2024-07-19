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        Elazığ'da otomobilin kaldırımda oturanlara çarpması güvenlik kamerasında

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin kaldırımda oturanlara çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:55
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        Elazığ'da otomobilin kaldırımda oturanlara çarpması güvenlik kamerasında
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin kaldırımda oturanlara çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        İlhami Ertem Caddesi'nde bir otomobil kaldırımda oturanlara çarptı.

        Kazada 1 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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