Elazığ'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Y.S'nin nefes alamadığını fark eden öğretmeni öğrenciyi sınıftan çıkardı.
İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Ravza Aysu, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.
Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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