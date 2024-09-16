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        Elazığ'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:26
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        Elazığ'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Y.S'nin nefes alamadığını fark eden öğretmeni öğrenciyi sınıftan çıkardı.

        İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Ravza Aysu, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

        Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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