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        Keban'da Keban Lisesi mezunları bir araya geldi

        Keban ilçesinde Keban Lisesi'nin 1979 yılı mezunları buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:16
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        Keban'da Keban Lisesi mezunları bir araya geldi
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        Keban ilçesinde Keban Lisesi'nin 1979 yılı mezunları buluştu.

        Keban Lisesinden 1979 yılında mezun olan kız öğrenciler, bir restoranda düzenlenen programda buluştu.

        İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rabia Babaoğlu, sıla hasreti çektiklerini belirterek, her fırsatta Elazığ'a geldiğini söyledi.

        Lise arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini kaydeden Babaoğlu, "45 yıldır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla buluştuk. Rahatsız olan birkaç arkadaşımız vardı, onları ziyaret ettik. Çok keyifli geçti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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