Elazığ'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Elazığ'da asansör boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Elazığ'da asansör boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hilalkent Mahallesi 405. Sokak'ta önceki gün oturduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan M.K. (69), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.K'nin cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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