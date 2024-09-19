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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Elazığ'da asansör boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:21
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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Hilalkent Mahallesi 405. Sokak'ta önceki gün oturduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan M.K. (69), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        M.K'nin cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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