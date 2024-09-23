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        Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

        Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:55
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        Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sütlüce köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

        Ekipler kaçak kazı yapan İ.T'yi suçüstü yakaladı.

        Çevrede yapılan aramada 2 kürek, balta, keser, madenci çekici, murç, endoskop kamera, el dedektörü, 2 bakır çubuk, eldiven ve kayalıktan çıkarılan 27 taş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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