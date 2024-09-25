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        Keban'da "ilk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında yapılan konutlar teslim edildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "ilk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında yapılan 88 konutun anahtar teslimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:12
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        Keban'da "ilk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında yapılan konutlar teslim edildi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde "ilk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında yapılan 88 konutun anahtar teslimi yapıldı.

        Keban ilçesinin Değirmenbaşı Mahallesinde yapılan 88 konutun anahtar teslimi, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Okubay katılımıyla yapıldı.

        Daha sonra Nazırlı ve beraberindekiler konutlarda incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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