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        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Keban'ı ziyaret etti

        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:59
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        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Keban'ı ziyaret etti
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        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.

        Milletvekili Toy, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

        Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Kadınlarımızı sahada her alanda görmek istiyoruz. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız bizim için çok değerlidir." dedi.

        Daha sonra Toy ve beraberindekiler, esnafı ve şehit polis Mehmet Emin Aydın'ın ailesini ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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