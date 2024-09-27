Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
F.A'nın kullandığı 23 BD 223 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsü mevkisinde H.U. yönetimindeki 21 FF 622 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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