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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.09.2024 - 20:28
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

        F.A'nın kullandığı 23 BD 223 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsü mevkisinde H.U. yönetimindeki 21 FF 622 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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