        Elazığ'da kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu

        Elazığ'da kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu

        Elazığ'da etkili olan kar yağışı, tarihi Harput Mahallesi ile park ve bahçelerde güzel manzaralar oluşturdu.

        Giriş: 26.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:43
        Elazığ'da kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu
        Elazığ'da etkili olan kar yağışı, tarihi Harput Mahallesi ile park ve bahçelerde güzel manzaralar oluşturdu.

        Kentte üç gün önce etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

        Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Harput Mahallesi ile park ve bahçeler, güzel manzaralar sundu.

        Park ve bahçelerde gezintiye çıkan vatandaşlar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

