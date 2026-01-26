Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        TEKNOFEST'te ikinci olan öğrenciler, yeni yarışlarda zirve için çalışıyor

        SUAT ÖZTÜRK - İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te, ürettikleri tam otonom insansız deniz aracıyla İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda ikinci olan üniversite öğrencileri, bu yılki yarışta zirve için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:33 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:33
        TEKNOFEST'te ikinci olan öğrenciler, yeni yarışlarda zirve için çalışıyor
        SUAT ÖZTÜRK - İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te, ürettikleri tam otonom insansız deniz aracıyla İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda ikinci olan üniversite öğrencileri, bu yılki yarışta zirve için çalışıyor.

        Fırat Üniversitesinin farklı mühendislik fakültelerinde okuyan 10 öğrenci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesinde "Gelidonya" takımını kurarak çalışmalara başladı.

        Yaklaşık bir yıllık çalışmayla öğrenciler, kendi yazılımlarını kullanarak harita noktalarını takip edebilen, engelleri otonom şekilde aşabilen ve angajman görevlerini yerine getirebilen "Küheylan" adlı tam otonom insansız su üstü deniz aracını tasarladı.

        Yapay zeka algoritmaları da ekip tarafından geliştirilen insansız deniz aracıyla TEKNOFEST 2025'e katılan öğrenciler, İnsansız Deniz Aracı kategorisinde 284 takım arasında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

        Öğrenciler, gövde ve yazılım açısından daha da geliştirecekleri araçla bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor.

        - "Daha iyi projeleri geliştirebileceğine inanıyoruz"

        Takım kaptanı Yunus Emre Güler, AA muhabirine, İnsansız Deniz Aracı kategorisinde Türkiye ikincisi olduklarını söyledi.

        Çalışmaları Deneyap Teknoloji Atölyelerinde gerçekleştirdiklerini belirten Güler, "Finale kaldığımızda 28 takımla rekabet ettik. İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi gibi güçlü rakiplerin arasından Türkiye ikincisi olmayı başardık." dedi.

        Hedeflerinin birincilik olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

        "Aracımızı hem gövde hem de yazılım açısından geliştirerek TEKNOFEST 2026'da İnsansız Deniz Aracı kategorisinde Türkiye birincisi olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz aracımız tam otonom bir araç. Yapay zeka bilgisayarı ve otopilot kartı sayesinde harita üzerinden belirlediğimiz noktaları insan müdahalesi olmadan takip edebiliyor. Sensörle engel taraması yapıyor, görüntü işleme algoritmalarıyla da angajman görevlerini yerine getirebiliyor. Türkiye'de TEKNOFEST gibi yarışmalar oldukça gençlerin hedefleri daha da büyüyecek. Bu gibi teknolojileri gençler tarafından geliştirilerek ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi alanında dış dünyayla rekabet edebilecek hatta onları geçebilecek seviyede teknolojileri üretmesi geleceğimiz açısından çok önemli. Daha iyi projeleri geliştirebileceğine inanıyoruz. Biz de bu yolda çalışmaya devam ediyoruz."

        - "Daha iyi bir prototiple daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz"

        Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mustafa İsa Oruçtutan da takımda mekanik ve yazılım alanında görev aldığını belirtti.

        "Mavi Vatan" vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren Oruçtutan, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda savunma sanayimize yerli ve milli teknoloji üretmek adına çalışıyoruz. Yarışmada Türkiye ikincisi olmak bizim için büyük bir gurur. Güçlü rakiplerle yarışarak önemli deneyimler kazandık. Daha iyi bir prototiple daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tarık Abdullah Konuşkan ise takımda görüntü işleme yazılımı üzerine çalıştığını söyledi.

        Yoğun ve uzun süren çalışmaların ardından önemli bir başarı elde ettiklerini anlatan Konuşkan, "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çalışmalarımıza devam ederek hem ulusal hem de uluslararası alanda yeni başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma sanayi teknolojisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Elazığ Gençlik Hizmetleri Müdürü Serkan Sis de atölyelerde gençlere sağlanan imkanların somut başarılara dönüştüğünü söyledi.

        Gençlerin TEKNOFEST'te önemli bir başarıya imza attığını belirten Sis, "Milli Teknoloji Hamlesi ve Mavi Vatan anlayışıyla çalışan bu gençlerimize desteğimiz sürecek. İmkan verildiğinde Türk gençliğinin neler başarabileceğini TEKNOFEST'lerde hep birlikte görüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

