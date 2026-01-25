Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 67 yerleşim yerinden 65'ine ulaşım sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 22:55 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 67 yerleşim yerinden 65'ine ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.


        Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 67 yerleşim yerinden 65'inin yolu açıldı.

        Ekipler, ilçelerden Maden'de 1 ve Sivrice'de 1 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"

        Benzer Haberler

        Apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Tofaş araç alevlere teslim oldu
        Tofaş araç alevlere teslim oldu
        Elazığ'da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi
        Elazığ'da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi
        Palu'daki buz sarkıtları görenleri şaşırttı
        Palu'daki buz sarkıtları görenleri şaşırttı
        Elazığ'da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı
        Elazığ'da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı