Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.

        Yenidam köyü yolunda bir otomobil kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler otomobili, halatla bağladıkları iş makinesiyle saplandığı kardan kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kurt sürüsü görüldü
        Elazığ'da kurt sürüsü görüldü
        Karla mücadeleye yükümlülerden destek
        Karla mücadeleye yükümlülerden destek
        Kar yağışı, koloni kayıplarını ve hastalıkları minimuma indirdi: Arıcılar s...
        Kar yağışı, koloni kayıplarını ve hastalıkları minimuma indirdi: Arıcılar s...
        Elazığ'da yolda mahsur kalan araç kurtarıldı
        Elazığ'da yolda mahsur kalan araç kurtarıldı
        Elazığ'da kapanan 67 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
        Elazığ'da kapanan 67 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
        Elazığ ve Siirt'te kardan kapanan 274 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ ve Siirt'te kardan kapanan 274 köy yolu ulaşıma açıldı