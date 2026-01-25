Elazığ'da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.
Yenidam köyü yolunda bir otomobil kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler otomobili, halatla bağladıkları iş makinesiyle saplandığı kardan kurtardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.