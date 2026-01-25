Habertürk
Habertürk
        Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:13
        Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Bağlar Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Apartmandan kendi imkanlarıyla dışarı çıkan 4 kişi ile itfaiye ekiplerinin kurtardığı 7 kişi dumandan etkilendi.

        Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

