Elazığ'da binada çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.



Bağlar Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Apartmandan kendi imkanlarıyla dışarı çıkan 4 kişi ile itfaiye ekiplerinin kurtardığı 7 kişi dumandan etkilendi.



Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

